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В Челябинске призвали сдавать покрышки на переработку

Экоактивисты порекомендовали жителям Челябинска отправлять старые покрышки на переработку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Активисты движения «Эко-Standart» призвали жителей Челябинска сдавать старые покрышки на переработку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Руководитель экоорганизации Сергей Ефимов заявил, что после наплыва автомобилистов в весенне-осеннее время недобросовестные шиномонтажники складируют покрышки в лесных массивах, из-за чего региональным властям и волонтерам приходится ликвидировать эти нарушения.

По этой причине собеседник издания порекомендовал горожанам отправлять непригодные к эксплуатации покрышки на южноуральские предприятия для переработки и производства вторичной продукции, которая будет использована при благоустройстве.

«Использованные покрышки являются отходом четвертого класса опасности (...). Эти отходы почти не разлагаются и несут огромный вред окружающей среде. Отправляя на переработку использованные покрышки, мы предотвращаем загрязнение нашей природы», — уточнил Ефимов.

Ранее в марте стало известно, что во Владивостоке нашли применение старым автомобильным покрышкам — их отправят на переработку, а из полученного материала изготовят резиновую крошку для устройства покрытий детских и спортивных объектов.

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Майя Пономаренко
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