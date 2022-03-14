В Таджикистане заявили об обстреле жилого дома на границе с Киргизией

«Sputnik Таджикистан» сообщил, что киргизские пограничники обстреляли дом в Сомониене

Киргизские пограничники обстреляли жилой дом в таджикском селе Сомониен. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, пули пробили внешнюю стену дома одного из местных жителей. Его жена заявила, что находилась внутри здания, а ее дети играли во дворе. «Только по счастливой случайности никто не пострадал», — отметила женщина.

Пули также попали в дерево и бездомную собаку, которая гуляла неподалеку. Источник в администрации города Исфара рассказал, что у киргизских пограничников спросили о причинах инцидента. «Оказалось, что нарушители стреляли в собаку, а несколько пуль случайно попали в дом», — утверждает собеседник.

Пограничная служба Киргизии отрицает обвинения в обстреле дома. В ведомстве заявили, что таджикистанские СМИ в очередной раз пытаются дестабилизировать обстановку в приграничных районах.

«Просим не вводить граждан двух республик в заблуждение клеветническими сообщениями, которые могут стать катализатором новых пограничных инцидентов на границ», — цитирует портал 24.kg сообщение погранслужбы.

В Бишкеке также призвали пограничников Таджикистана «не оставлять без внимания фейковые материалы и привлечь к ответственности их распространителей и другие деструктивные элементы».

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно вспыхивают перестрелки. В апреле 2021 года между военнослужащими двух стран случились полномасштабные бои из-за территориального спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли и сотни пострадали.