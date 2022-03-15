Британия прекратила финансировать экспортные операции в Россию

Власти Британии прекратили финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию

Власти Великобритании больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Департамента гарантирования экспортных кредитов.

Лондон также откажет Москве и Минску в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Страны лишат ключевых преимуществ членства в ВТО. Великобритания прекращает все экспортные операции в связи с проведением военной операции на Украине. Без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.

Подчеркивается, что Лондон продолжит оказывать поддержку торговым операциям с Киевом (она достигает 3,5 миллиарда фунтов).