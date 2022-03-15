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Напавший на полицейских с ножом умер в больнице Иркутска

Умер мужчина, напавший с ножом на полицейских в Иркутске, его мотив пока не установлен

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В больнице Иркутска скончался мужчина, обезвреженный при помощи табельного оружия во время нападения с ножом на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

По предварительным данным, мужчина вызвал полицейских, а затем напал на них с ножом. Один из силовиков пострадал и был госпитализирован. Напавшего обезвредил его напарник. От полученного ранения напавший умер в больнице.

Мотив нападения на силовиков пока не установлен. Во время осмотра квартиры мужчины и его компьютера не обнаружено никаких признаков того, что он испытывал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов.

14 марта сообщалось, что полицейские были вынуждены применить табельное оружие, когда на них напал мужчина с ножом. В МВД рассказали, что двое патрульных выехали на сообщение о бытовом конфликте. Когда они вошли в подъезд дома, на них неожиданно напал вооруженный ножом мужчина. Один из патрульных выстрелил в агрессора из пистолета. Преступник был задержан, всем троим понадобилась медицинская помощь — один из полицейских был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Один из сотрудников полиции ранен в шею, второй — в руку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ.

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Любовь Ширижик
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