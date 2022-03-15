В правительстве исключили риски дефицита продуктов

Вице-премьер Абрамченко исключила дефицит продуктов в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко исключила риск возникновения в России дефицита продуктов питания любых категорий. Слова замглавы правительства приводит ее пресс-служба.

«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — отметила Абрамченко.

По ее словам, западные санкции не приведут к агропромышленной изоляции России, поскольку отечественные компании открывают новые рынки и заключают соглашения с новыми партнерами.

Также Абрамченко отметила, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и при этом продолжает наращивать импорт для насыщения внутреннего рынка.

С конца февраля о приостановке поставок в Россию и прекращении работы местных предприятий заявили сразу несколько иностранных производителей, в том числе продуктов питания. В качестве причины они называли объявленную 24 февраля президентом Владимиром Путиным спецоперацию на Украине.

