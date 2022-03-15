Плюс-сайз-модель снялась в новой рекламе белья Victoria’s Secret

Плюс-сайз-модель Палома Эсслер стала новой героиней рекламной кампании Victoria’s Secret

Британская манекенщица и адвокат Палома Эсслер (Paloma Essler) стала новой героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Результатами съемки она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Плюс-сайз-модель приняла участие в фотосессии, которая прошла на природе в окружении лошадей. Знаменитость снялась в кружевном боди голубого цвета, позируя рядом с животным, а также в комплекте с красно-розовым цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, что волосы девушки распущены, а на ее лицо не нанесен макияж.

Публикация модели набрала более 17 тысяч лайков. Подписчики сделали комплименты ее внешности в комментариях под опубликованной серией снимков. «Просто потрясающая», «Милая», «Ты божественна», «Наконец-то Victoria’s Secret показали настоящих моделей», «Красотка», «Люблю тебя, Палома», — высказывались поклонники.

В июне стало известно, что производитель нижнего белья Victoria’s Secret отказался от своих «ангелов» в пользу женщин, известных своими достижениями, а не формами. Среди новых лиц бренда, помимо Паломы Эсслер, — футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, актриса Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.