Бывший главврач и медсестра перинатального центра Красноярска сели за коррупцию

Экс-главврача перинатального центра Красноярска приговорили к 10 годам за взятки на 4 млн

Красноярский краевой суд вынес приговор бывшему главному врачу и бывшей главной медсестре регионального перинатального центра по уголовному делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Подсудимые признаны виновными в получении взяток, и им назначено наказание в виде 10 и семи лет лишения свободы соответственно. Речь идет о главвраче Андрее Павлове и медсестре Лидии Клитенкович, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Также суд оштрафовал их на семь и шесть миллионов рублей соответственно.

Следствием и судом установлено, что с 15 января 2014-го по 25 декабря 2017 года они получали вознаграждения на суммы от 10 до 750 тысяч рублей от представителей медицинских компаний Красноярска и Новосибирска за госконтракты на поставку медоборудования. Всего представители 10 медицинских компаний заплатили медикам более 4,3 миллиона рублей.