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США заявили о намерении нарастить санкционное давление на Россию

Администрация США заявила о намерении наращивать санкционное давление на Россию

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Администрация США заявила о намерении наращивать санкционное давление на Россию, однако не будет анонсировать конкретные ограничительные меры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Говоря об антироссийских санкциях, он указал, что Вашингтон уже применил комплекс мер, которые «были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям». «Конечно, мы не будем анонсировать, что конкретно мы готовы сделать, но я могу сказать, что мы готовы продолжать повышать издержки [для России]», — сказал Прайс.

Также он сообщил, что американские власти не собираются вводить санкции в отношении проектов РФ в атомной сфере, которые касаются восстановления иранской ядерной сделки. «Не считая этого, мы не готовы, не можем и не будем давать России каких-либо гарантий», — сказал Прайс в ходе брифинга.

По словам Прайса, за последние дни в переговорах по иранскому атому сторонам удалось достичь «значительного прогресса».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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