В российском регионе продлили часы продажи алкоголя «в связи с санкциями»

В Татарстане из-за «иностранных санкций» разрешили продавать алкоголь с 8:00 до 23:00

В Татарстане продлили часы продажи алкоголя, за изменение в законе проголосовали большинство депутатов Госсовета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь спиртное в республике можно купить с 8:00 до 23:00. Ранее в российском регионе ограничения по реализации алкоголя были жестче — спиртное разрешалось покупать только с 10:00 до 22:00.

В пояснительной записке к документу говорится, что продление часов продажи алкогольных напитков ввели «в условиях сложившейся экономической ситуации в связи с увеличением санкционного воздействия иностранных государств». Закон вступит в силу с момента публикации.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил увеличить возраст разрешения на продажу алкоголя в России. По его мнению, для страны должно быть принципиальной позицией увеличение возраста продажи спиртного до 21 года.