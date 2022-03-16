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Чеченский авторитет попался на валютной афере с ущербом в 37 миллионов рублей

Полиция задержала авторитета из Чечни за обман москвича на 37 млн рублей при обмене валюты

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Московская полиция задержала 54-летнего уроженца Чечни Артура Денисултанова по подозрению в хищении 37 миллионов рублей путем мошенничества при обмене валюты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В правоохранительные органы обратился 25-летний москвич, работающий в банке, с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Он рассказал, что хотел обменять свои сбережения на валюту, знакомый посоветовал ему надежного брокера. 14 марта потерпевший принес сумку с наличностью в отделение банка и там отдал ее представительному мужчине, который потом исчез.

15 марта силовикам попался подозреваемый в афере. Денисултанов ранее судим по ряду статей, в том числе за похищение человека, нападение на представителя власти, подделку документов, мошенничество. Он является криминальным авторитетом, отмечает Telegram-канал «112».

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Любовь Ширижик
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