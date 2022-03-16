Депутаты новой волны оценили экономику регионов в условиях санкций

Депутаты новой волны поучаствовали в мероприятиях в поддержку экономики регионов

Поскольку приоритетными задачами для государства в данный момент президент России Владимир Путин назвал выполнение социальных обязательств, поддержка отечественного бизнеса и импортозамещение, в их реализацию активно включились депутаты новой волны. На стартовавшей 14 марта региональной неделе они приняли участие в мероприятиях, нацеленных на поддержку экономики.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин провел встречу с руководством ижевского электромеханического завода «Купол». Специалисты завода рассказали о проблемах, которые стоят перед промышленными предприятиями особенно остро, и выступили с предложениями по их решению. Депутат учтет поступившие предложения в своей законодательной работе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина посетила мордовский завод «Дормаш», выпускающий продукцию для вагоностроения, строительства и сельского хозяйства. Как подчеркнула депутат, о работе таких заводов необходимо активно информировать отечественных сельхозтоваропроизводителей. Она обсудила предложения по мерам поддержки производства для реализации программы импортозамещения с представителями предприятия.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева проверила цены на продукты первой необходимости в московском районе Москворечье-Сабурово. Был зафиксирован незначительный рост цен на ряд позиций. Единственным продуктом, стоимость которого выросла значительно, стал охлажденный морской окунь. Помимо этого, на некоторые товары — сахар, гречку, манку, пшено, бытовую химию уходящих из России брендов — наблюдается ажиотажный спрос. Депутат напомнила, что все эти товары производятся внутри страны, поэтому санкции не должны сильно повлиять на их стоимость и наличие.

Олег Голиков, заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, принял участие в круглом столе комитета на тему «Распространение обязательной маркировки товаров на новые отрасли производства». Участники мероприятия оценили созданную в России цифровую систему обязательной маркировки товаров. Депутат отметил, что главная цель маркировки — безопасность и здоровье людей в рамках контроля за качеством продукции.

Проблемами безработицы на региональном уровне занимается Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. На фоне опасений граждан, связанных с возможными трудностями при поиске работы в новой экономической ситуации, он проинспектировал Архангельский областной центр занятости населения. В ходе встречи с врио директора организации депутат убедился, что ситуация находится под контролем.

Активность депутатов новой волны на региональной неделе оценили эксперты ЭИСИ. Политолог Михаил Кузнеченков отметил, что «сейчас как никогда важно оставаться с избирателем на одной волне и увеличивать количество кейсов адресной поддержки. Депутатам необходимо эффективно реагировать на повестку и адаптироваться к ней, поэтому инспектирование и другие социально-экономические замеры являются самой продуктивной формой работы с представителями разных социальных групп».

Политолог Павел Склянчук считает, что подход депутатов новой волны «“снайперски” попадает в повестку сегодняшнего дня». Эксперт заключил, что «раньше значительное количество депутатов приходило в парламент как на политическую пенсию, а региональная неделя была посвящена многочисленным совещаниям и встречам с чиновниками. Это было хорошо видно по соцсетям — непонятные с точки зрения выхлопа круглые столы, какие-то поездки и посещения всего и вся под телекамеры. Сегодня депутаты стали выстраивать свою работу по-другому — оказывают реальную, осязаемую помощь нуждающимся».

