В российском городе полуразрушенный дом продали за 15 миллионов рублей

В Краснодаре дом архитектора Косякина продали на аукционе за 15,2 миллиона рублей

В городе Краснодаре на аукционе продали полуразрушенный памятник архитектуры — дом российского архитектора Александра Косякина. За объект боролись восемь участников, уточняет KP.RU.

Дом был построен в 1906 году по проекту Косякина, который впоследствии проживал в нем со своей семьей. Стартовая цена лота составляла 4,9 миллиона рублей и с каждой новой ставкой поднималась на 249,5 тысячи. В итоге объект ушел с молотка за 15,2 миллиона, новым владельцем стал бизнесмен Максим Самардак.

Предыдущим хозяином дома являлось ООО «КорИнвест», однако в феврале 2020 года суд изъял объект у собственника. Причиной стало крайне плохое состояние недвижимости. Аукцион проводился по требованиям, согласно которым новый владелец будет обязан заняться восстановлением дома.

Ранее на аукционе продали самый дорогой частный дом в США. С учетом аукционной комиссии победитель торгов заплатил за объект 141 миллион долларов. До этого недвижимость принадлежала застройщику, которому пришлось отказаться от дома из-за несостоятельности.