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В Петербурге сотрудники МВД пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Петербурге сотрудники МВД задержали организаторов финансовой пирамиды

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сотрудники МВД России задержали четырех организаторов финансовой пирамиды, действующей в течение шести лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанных заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Злоумышленники привлекали деньги россиян, обещая доход до 18 процентов годовых.

Полученные средства аферисты обещали вкладывать в развитие своей сети автомоек, каршеринговой фирмы и сельхозпредприятий, но обеспечить доходность фигуранты не могли и платили пайщикам дивиденды за счет средств новых клиентов.

В 2021 году кооператив вовсе перестал выплачивать проценты и отказался возвращать клиентам вклады.

Офисы мошенников действовали в нескольких регионах России. Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их было семь. Количество обманутых россиян, по оценкам МВД, исчисляется сотнями.

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Мария Рубникович
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