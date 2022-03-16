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Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян

Правительство Испании временно приостановит выдачу «золотых» виз для граждан России

Фото: Globallookpress.com

Правительство Испании решило временно приостановить выдачу инвесторских виз для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Инвесторскую, или «золотую», визу может получить гражданин государства, которое не входит в Евросоюз. Для получения документа данной категории нужно сделать одну крупную инвестицию в Испанию — например, приобрести недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро.

Сообщается, что решение о временной приостановке принял глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес из-за ситуации на Украине. Он также распорядился приостановить заявки на визы, которые уже находились на рассмотрении.

«Золотая» виза в Испании дает целый ряд преимуществ ее обладателю и членам его семьи. Например, она позволяет законно проживать и работать на территории страны. Помимо этого, «золотая» виза обеспечивает полную свободу передвижения по странам Шенгенской зоны.

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Варвара Кошечкина
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