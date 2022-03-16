Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян

Правительство Испании временно приостановит выдачу «золотых» виз для граждан России

Правительство Испании решило временно приостановить выдачу инвесторских виз для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Инвесторскую, или «золотую», визу может получить гражданин государства, которое не входит в Евросоюз. Для получения документа данной категории нужно сделать одну крупную инвестицию в Испанию — например, приобрести недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро.

Сообщается, что решение о временной приостановке принял глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес из-за ситуации на Украине. Он также распорядился приостановить заявки на визы, которые уже находились на рассмотрении.

«Золотая» виза в Испании дает целый ряд преимуществ ее обладателю и членам его семьи. Например, она позволяет законно проживать и работать на территории страны. Помимо этого, «золотая» виза обеспечивает полную свободу передвижения по странам Шенгенской зоны.