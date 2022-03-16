В ЛНР снова начнут принимать гривны

Правительство ЛНР разрешило временное использование наличной украинской гривны

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление, разрешающее временное использование на территории ЛНР украинской гривны. Об этом сообщил министр финансов республики Евгений Мануйлов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что, согласно постановлению правительства ЛНР, на территории республики в качестве средства платежа наравне с российским рублем снова начнут принимать наличную гривну. Исключение составят монеты украинской валюты. Все безналичные расчеты в ЛНР при этом будут автоматически конвертироваться и осуществляться в рублях.

Постановление правительства также обязывает предпринимателей указывать цены за товары и услуги в рублях и гривнах. Мануйлов уточнил, что они будут рассчитываться исходя из курса в размере 2,5 рубля за 1 гривну, а при определении цены в украинской валюте будет происходить округление до целых единиц в большую сторону.

В 2015 году бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов. Она предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства ЛНР утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.