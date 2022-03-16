Подсчитано число заложников у украинских националистов

Минобороны сообщило о более чем 6900 заложниках в руках украинских националистов

В заложниках у украинских нацистов остаются более 6 900 мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, в руках боевиков из батальонов территориальной обороны остаются 6 910 граждан из 22 иностранных государств. Также покинуть Украину не могут экипажи 70 иностранных судов, добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона обстреляла колонну с беженцами на харьковском направлении. В результате ЧП погибли четыре человека, также есть раненые. Уточнялось, что колонна двигалась из Харькова в Россию по гуманитарному коридору.