Российского полицейского и гражданина Китая арестовали за контрабанду янтаря

В Подмосковье сотрудника полиции и гражданина КНР отправили в СИЗО за контрабанду

В Подмосковье предъявили обвинение сотруднику полиции ЛУ МВД России по аэропорту Шереметьево и гражданину КНР по делу о контрабанде янтаря. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Им вменяют два эпизода преступлений по статье 226 («Незаконное перемещение через таможенную границу ресурсов в крупном размере») УК РФ. На время следствия фигурантов отправили в СИЗО.

По данным следствия, в 2021 году арестованные фигуранты дела приобрели сырец янтаря общей массой около 99 килограммов на сумму более четырех миллионов рублей, а затем незаконно переместили камни через таможенную границу, используя почтовые отправления. 16 февраля их задержали.

После этого, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники ГУЭБиПК МВД, СКР и ФСБ России с привлечением сил Росгвардии провели обыски в квартирах и офисах фигурантов. У них изъяли более 300 килограммов расфасованного и подготовленного для отправки за рубеж янтаря, 30 миллионов рублей, 86 тысяч долларов, а также планшеты с кошельками криптовалют, которые использовались для расчетов между покупателями и продавцами.