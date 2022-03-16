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Апелляция оставила в силе приговор бывшему главе МЧС Ингушетии

Суд отказал прокуратуре, которая требовала 6 лет колонии экс-главе МЧС Ингушетии Колоеву

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия

Южный окружной военный суд отклонил апелляционное представление прокуратуры, которая требовала изменить условный срок бывшему главе МЧС Ингушетии, отставному генерал-майору Руслану Колоеву на шесть лет в колонии за превышение полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство настаивало на ужесточении наказания и лишении офицера воинского звания, апеллируя к тому, что он не признал вину и не возместил ущерб. Однако суд не нашел оснований для лишения свободы Колоева, отказал прокуратуре и оставил приговор в силе.

Нальчикский гарнизонный военный суд в ноябре 2021 года признал генерала в виновным по статье 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и назначил ему три года условно. По данным следствия, Колоев, возглавлявший МЧС Ингушетии 12 лет, для создания благоприятного впечатления о своей службе построил пожарно-спасательную часть, признанную прокуратурой опасной для сотрудников. Здание не было защищено от оползней, притом что его возвели как раз в такой местности, где они возможны. Суд взыскал с Колоева в пользу МЧС 88 миллионов рублей, потраченных на стройку.

Генерал является участником боевых действий, награжден орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

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Любовь Ширижик
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