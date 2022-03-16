Marvel Studios раскритиковала законопроекты с дискриминацией ЛГБТ

Компания Marvel Studios выступила против законов, нарушающих права ЛГБТ

Компания Marvel Studios раскритиковала законопроекты с дискриминацией представителей ЛГБТ. Пост на эту тему появился в Twitter-аккаунте киностудии.

«Мы решительно осуждаем любое законодательство, нарушающее основные права сообщества ЛГБТК+. Marvel Studios олицетворяет надежду, инклюзивность и силу», — говорится в публикации.

Как сообщает Deadline, компания выпустила подобное заявление на фоне скандала вокруг генерального директора Disney Роберта Чапека. Компания финансово поддержала политиков, которые выступали за законопроект Don't Say Gay. Он подразумевает запрет на обсуждение сексуальной ориентации и гендерной идентичности в начальных классах школ Флориды. Позднее глава Disney извинился за своим действия и признал, что был плохим союзником в борьбе за равные права.

На фоне действий Чапека сотрудники Disney решили устроить забастовку. Они заявили, что компания не защищает своих работников, относящихся к ЛГБТ-комьюнити. Уточняется, что во Флориде у Disney более 80 тысяч сотрудников.