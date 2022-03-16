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ФСБ задержала участников наркогруппировки с 45 килограммами мефедрона

ФСБ сообщила об изъятии 45 кг мефедрона на Урале, пять участников ОПГ арестованы

Фото: УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной наркогруппировки, задержаны пять ее участников, у которых изъято 45 килограммов мефедрона. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Челябинской области.

Спецоперация проводилась с целью предотвращения перевозки наркотика по территории Южного Урала и Кубани. Участники ОПГ организовали нарколабораторию и интернет-магазин во главе с лидером из Украины. В отношении пятерых задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо наркотического средства изъяты химическое оборудование и реагенты, ликвидирована лаборатория по производству наркотиков.

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Любовь Ширижик
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