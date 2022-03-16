В Минобороны показали уничтожение украинской военной техники под Черниговом

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской техники и припасов под Черниговом

Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области. Кадры публикует РИА Новости.

«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что подразделению Вооруженных сил России удалось уничтожить совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также были ликвидированы до 20 единиц вооружения и военной техники, рассказали в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.