Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

Риелтор Барсуков назвал недвижимость способом сохранить деньги в долгосрочной перспективе

На рынке недвижимости сейчас образовался локальный дефицит, так как люди временно отказываются от продажи, потому что считают, что цены на жилье могут вырасти, считает гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Ситуацию в отрасли и будущее рынка он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«У меня в работе есть несколько покупателей, которые за свои деньги, которые адекватны рынку, просто выбрать объект не могут, потому что того, что они хотят купить, нет. Хотя месяц-полтора назад мы бы быстро подобрали объект, то есть просто дефицит», — поделился эксперт.

Советы по покупке недвижимости

Такая ситуация ведет к всплеску цен, поэтом специалист предостерег людей от покупки недвижимости с целью сохранить средства. «Дефицит всегда ведет к всплеску цены, что мы, собственно, и видим. Цена на фоне этой неопределенности начинает расти, когда предпосылок для роста, на мой взгляд, меньше, чем для падения. Но люди в панике бегут, а бег за толпой чаще всего приводит к потерям», — отметил Барсуков.

Он посоветовал людям, которые хотят при помощи приобретения недвижимости сохранить деньги, подумать не о выгоде, а о проигрыше. Также специалист посоветовал задать себе вопрос: если я куплю квартиру, а потом цены упадут на 30 процентов, будет ли для меня это критично или я готов подождать около пяти лет, когда цены вернутся к тому же уровню.

«Если вы можете подождать несколько лет, пока цены выровняются — не проблема, вкладывайтесь. В долгосрочной перспективе недвижимость — это все равно способ сохранности денег. Практика показывает, какие падения бы не были, она через несколько лет догоняет и перегоняет инфляцию», — обратил внимание эксперт.

Также Барсуков рекомендовал подождать две-три недели, пока пройдет ажиотаж, полностью определяться контуры санкций и мер поддержки правительства. «Цены на недвижимость вряд ли вырастут настолько критично за это время. Есть у вас деньги? Положите их в банк на месяц под 20 процентов годовых, сэкономите, тенденцию по цене увидите», — посоветовал он.

В то же время эксперт рекомендовал не отказываться от покупки жилья тем, кто собирался приобретать недвижимость по назначению.

Ранее аналитики констатировали усиление индексации цен на рынке новостроек в Московском регионе. Если в январе 2022 года новое жилье подорожало на 0,2 процента, то в феврале — на 2,2 процента, свидетельствуют данные ЦИАН.