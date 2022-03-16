Замглавы администрации российского города стал фигурантом дела

На замглавы администрации Ставрополя завели дело об ущербе городу на 25 миллионов рублей

Заместителя главы администрации Ставрополя стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при ремонте городского пруда. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, из-за допущенных чиновником нарушений на счет ООО «Технология» были перечислены 25 миллионов рублей за работы по укладке брусчатки около двух городских прудов. На деле же работы так и не были выполнены.

В прокуратуре города уточнили, что контракт на 449 миллионов рублей по благоустройству общественной пляжной зоны был заключен в 2019 году. Замглавы Ставрополя должен был провести приемку выполненных работ, но не сделал этого.

Из-за причинения ущерба бюджету было возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается.