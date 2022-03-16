Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин пообещал не печатать деньги

Путин заявил, что у России достаточно доходов бюджета, ЦБ не придется печатать деньги

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У России достаточно доходов бюджета, поэтому Центробанку не придется «печатать деньги», пообещал президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы», — заявил глава государства. По его словам, проблема кроется не в деньгах, сложности обусловлены доставкой комплектующих, техники и организацией работы подрядчиков.

15 марта стало известно, что правительство направит на поддержку российской экономики один триллион рублей. План первоочередных действий по повышению устойчивости экономики включает более 100 инициатив по поддержке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, условий для дефолта фактически не существует. Песков также напомнил, что руководство Министерства финансов и других ведомств указывало на возможность выплатить все внешние долги в российской валюте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал повысить пенсии и соцвыплаты
В Москве проиндексируют социальные льготы
Собянин пообещал продолжить строительство дорог и метро в Москве
«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок
Россиянина арестовали за нарисованную на плакате с буквой Z свастику
Путин заявил о серьезном ударе по мировой экономике из-за санкций
Назвавший Рогозина «Димоном» астронавт рассказал о ненависти к русским в США
Путин отреагировал на удар украинской ракетой по центру Донецка
Путин подписал указ об обеспечении экономической стабильности
Путин объявил о дефолте США и ЕС перед Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.