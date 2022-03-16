Путин пообещал не печатать деньги

Путин заявил, что у России достаточно доходов бюджета, ЦБ не придется печатать деньги

У России достаточно доходов бюджета, поэтому Центробанку не придется «печатать деньги», пообещал президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы», — заявил глава государства. По его словам, проблема кроется не в деньгах, сложности обусловлены доставкой комплектующих, техники и организацией работы подрядчиков.

15 марта стало известно, что правительство направит на поддержку российской экономики один триллион рублей. План первоочередных действий по повышению устойчивости экономики включает более 100 инициатив по поддержке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, условий для дефолта фактически не существует. Песков также напомнил, что руководство Министерства финансов и других ведомств указывало на возможность выплатить все внешние долги в российской валюте.