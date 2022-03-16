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Мужчина пошел за пивом и обнаружил питона под холодильником

Ромбический питон помешал мужчине достать пиво из холодильника

Житель австралийского города Саншайн-Кост, штат Квинсленд, пошел к холодильнику, чтобы достать пива, но притаившийся под холодильником ромбический питон ему помешал. Видео поимки рептилии опубликовали в Facebook змееловы Маллет Мик и Адель.

Мужчина очень испугался, обнаружив в доме змею, и вызвал змееловов. Специалисты прибыли на место происшествия, сняли процесс на видео, а затем выпустили змею в дикую природу. Ромбический питон выпрыгнул из сумки, в которую его поместили для перевозки, и уполз.

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Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что в Австралии мать пошла укладывать ребенка спать и обнаружила за его кроваткой змею, которая проникла в дом загадочным образом. Змея оказалась неядовитым ромбическим питоном.

Алиса Дмитриева
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