Мать пошла укладывать сына спать и сделала пугающую находку в его кроватке

В Австралии мать пошла укладывать ребенка спать и обнаружила за его кроваткой змею, которая проникла в дом загадочным образом. Об этом сообщает Daily Mail.

Табита Беннетт рассказала, что однажды вечером собиралась укладывать годовалого сына спать, зашла в комнату, включила свет, подошла к кроватке и собиралась наклониться, когда сделала пугающую находку. Австралийка нашла свернувшуюся калачиком змею.

Беннетт попробовала поймать незваную гостью, но после нескольких неудачных попыток обратилась за помощью к профессиональным ловцам. Стив Браун приехал на вызов и сразу распознал в змее неядовитого ромбического питона. Мужчина изъял животное и выпустил его на волю.

Неизвестно, как питон пробрался в комнату, более того, ему удалось незаметно проползти мимо трех собак и кошек. Беннетт добавила, что раньше змеи никогда не проникали к ней в дом.

Браун разместил пост с фотографиями змеи в Facebook. «Лучше бы я не видел этого... Вы испортили мне вечер, теперь я буду следить за радионяней еще усерднее, чем обычно», — написала пользовательница. Другая добавила: «Господи, этих кадров достаточно, чтобы свести с ума любого родителя».

Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что крупная змея забралась на крышу дома и помешала австралийской семье смотреть телевизор. После поимки питона отвезли подальше от домов и дорог и выпустили на природу.

