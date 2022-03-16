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На Украине задержали девять тысяч вагонов из России

Глава Бурятии Цыденов заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На территории Украины были задержаны девять тысяч железнодорожных вагонов из России, заявил глава Бурятии и председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов, передает ТАСС.

Он предложил президенту России Владимиру Путину списать долги за лизинговые платежи за арестованную за рубежом технику. В качестве примера Цыденов привел Украину, где задержано 147 машин, 9 тысяч железнодорожных вагонов. «В иностранных портах у нас задержанные есть суда, только у ГТЛК три», — сказал глава Бурятии.

Цыденов предложил главе государства ввести отсрочку по оплате лизинга или кредитного платежа до момента фактического возвращения транспортных средств российским компаниям. Также он заявил о необходимости рассмотреть возможность списания долгов по таким транспортным средствам в случае их безвозвратной утраты.

Ранее стало известно, что «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. Как сообщил председатель правления компании Александр Камышин, на путях стоят 15 тысяч российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.

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Алина Гончарова
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