Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль назвал бандитизмом санкции против российских бизнесменов

Песков назвал бандитизм на международном уровне санкции против бизнесменов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Санкции западных стран против бизнесменов за участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным — это бандитизм на международном уровне, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», — заявил он. Песков назвал арест вилл и яхт «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Он добавил, что практика встреч бизнеса и президента будет продолжена. Ранее, 9 марта, ЕС ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей.

Одной из причин такого решение Евросоюз назвал встречу с Владимиром Путиным 24 февраля. Бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Швейцария ввела новые санкции против России
Стало известно о сотнях тысяч бежавших в Молдавию украинцев
Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
В России признали зависимость дефолта от действий США
Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ
На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца
Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке
Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной
Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.