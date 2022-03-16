Кремль назвал бандитизмом санкции против российских бизнесменов

Песков назвал бандитизм на международном уровне санкции против бизнесменов

Санкции западных стран против бизнесменов за участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным — это бандитизм на международном уровне, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», — заявил он. Песков назвал арест вилл и яхт «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Он добавил, что практика встреч бизнеса и президента будет продолжена. Ранее, 9 марта, ЕС ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей.

Одной из причин такого решение Евросоюз назвал встречу с Владимиром Путиным 24 февраля. Бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.

