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Аналитик объяснил импульсивные покупки россиян

Аналитик Антонов объяснил импульсивные покупки россиян на фоне кризиса боязнью роста цен

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов в интервью агентству «Прайм» заявил, что импульсивное потребительское поведение свойственно многим гражданам, которые пережили экономические кризисы.

Антонов заявил, что в текущих условиях россияне подвергаются потребительскому ажиотажу из-за экономической и геополитической неопределенности. Он связал компульсивные покупки граждан с нестабильным фоном в разных сферах жизни.

«В этом случае основная причина запастись впрок связана с боязнью стремительного роста цен, а также ажиотажным уходом массы иностранных компаний и производителей с потребительского рынка России, помимо этого у соотечественников проскальзывают страхи дальнейшего обесценивания накопленных средств и далеко не все готовы доверить свои сбережения банкам, пусть даже и на выгодных условиях», — объяснил аналитик.

Эксперт добавил, что одной из причин подорожания является резкое увеличение потребительского спроса. Он отметил, что часть бизнесменов пользуются этой ситуацией и распродают товары, закупленные по старой цене, но новым валютным курсам.

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Марина Совина
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