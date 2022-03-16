Снижение курса доллара объяснили

Экономист Юденков назвал причиной меняющегося курса доллара случайный набор факторов

Снижение курса доллара обусловлено не более чем набором случайных факторов, потому дальнейшие изменения в сторону роста или падения являются малопрогнозируемыми, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Он добавил, что говорить о стабилизации и пытаться построить хоть какие-то прогнозы можно будет только после окончания спецоперации на Украине.

Курс доллара на открытии торгов снизился до 108,2 рубля на момент публикации. Евро упал до 117,5 рубля. Юденков объясняет произошедшее рядом макроэкономических факторов, которые, впрочем, не говорят о том, что тенденция к падению сохранится.

Набор случайных факторов

«Пока, конкретно на текущий момент, макроэкономические факторы играют в большей степени на нашей стороне. У нас есть ресурсы, необходимые современным цивилизациям, а санкции, вводящиеся против России, рикошетом бьют и по ЕС. Так и получается, что в плане ресурсов, платежного баланса рубль оказывается достаточно устойчивым. А вот все остальные факторы играют против нас», — считает Юденков.

Открытым, по словам экономиста, остается вопрос с еврооблигациями: если он будет решен, рубль ждет дальнейшее укрепление, нет — падение. Сейчас, как подчеркнул Юденков, Россия находится в крайне неустойчивом экономическом состоянии, а строить любые прогнозы до окончания спецоперации на Украине невозможно.

«Нет объективных факторов, подтверждающих крепость нашей валюты в условиях спецоперации. И весь набор санкций, ужасная неразбериха, огромное число людей и компаний, отказавшихся от российского рынка, тоже не добавляет устойчивости нашей экономике. В этих условиях определение будущего курса валют просто невозможно. То, что мы видим сейчас, — набор случайных факторов, которые неизвестно, как сложатся завтра», — заключил Юденков.

Ранее экономист Хенрик Мюллер в колонке для издания Spiegel предположил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты.