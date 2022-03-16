Названы способы защиты от стелс-омикрона

Вирусолог Альтштейн назвал вакцинацию действенным способом защиты от стелс-омикрона

Защититься от стелс-омикрона можно при помощи вакцинации и ревакцинации. Такие способы обезопасить себя в разговоре с «Лентой.ру» назвал главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Новых способов экранирования от вируса человечество за время пандемии не изобрело, подчеркнул ученый. «Все те же самые мероприятия, то есть вакцинация. Она снижает тяжесть заболеваемость и летальность», — пояснил Альтштейн.

Новой вакциной, разработанной специально для омикрона, пока не прививают, сообщил вирусолог. Она находится на этапе испытаний, добавил он. Это не значит, что нужно ждать, пока вакцину запустят в массы, подчеркнул Альтштейн. «Пока в России мы располагаем только одной проверенной и надежной вакциной — это "Спутник V" и все его вариации. Ими можно и нужно смело прививаться», — резюмировал медик.

По его словам, также не стоит отказываться от ревакцинации. Повторно ставить прививку от коронавируса необходимо минимум раз в полгода. «Когда еще новая вакцина будет официально разрешенной, а время идет и заболеваемость хоть и падает, но остается на значительном уровне. Поэтому, конечно, нужно ревакцинироваться доступными вакцинами», — заключил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире. «В понедельник (14 марта — прим. «Ленты.ру») власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны», — пояснил Мурашко. Российский министр отметил, что вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном.