Неоднократно судимого россиянина обвинили в убийстве женщины во время посиделок

В Уфе 33-летнего мужчину обвинили в избиении до смерти 42-летней знакомой

В Уфе 33-летнего жителя Благоварского района обвинили в избиении до смерти 42-летней знакомой. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, вечером 23 февраля компания из двоих мужчин и двух женщин вместе распивала спиртное. Во время посиделок одна из женщин вызвала полицию, чтобы пожаловаться на шумных соседей из другой квартиры. Так как один из присутствующих находился в федеральном розыске и не хотел встречаться со стражами правопорядка, то стал избивать знакомую руками и ногами по голове. После этого хозяйка квартиры и ее друг ушли в гости, а злоумышленник продолжил наносить удары потерпевшей, отчего та скончалась на месте. После этого мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, отнес тело погибшей на общий балкон, смыл следы крови и уехал.

Затем, по словам представителя пресс-службы МВД по Башкирии, злоумышленник явился в отдел полиции по Туймазинскому району, зная, что там его привлекут к ответственности по статье 264 («Повторное управление машиной в состоянии опьянения») УК РФ. Он предполагал, что таким образом понесет наказание только за менее тяжкое преступление, однако после обнаружения тела на его след вышли сотрудники уголовного розыска.

В отношении задержанного возбудили новое дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. После предъявления улик мужчина признался в содеянном. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

