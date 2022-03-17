Полиция задержала бывшего премьера Болгарии

bTV: экс-премьер Болгарии Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал bTV.

По данным МВД, операция связана с расследованием «120 случаев злоупотреблений Европейской прокуратурой в Болгарии». Помимо экс-премьера задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов и другие политики. Сотрудники спецслужб проводят обыски в их домах. Полицейская операция началась около 20:00 (около 21:00 по московскому времени). Официальный представитель прокуратуры Сийка Милева сообщила телеканалу, что прокуратура о действиях полиции не проинформирована, уточнив, что полиция должна представить ведомству информацию в течение 24 часов.

У дома Борисова собралось множество представителей партии ГЕРБ, в том числе депутаты болгарского парламента. Они назвали происходящее «политическими репрессиями по отношению к оппозиции». Также они заявили, что лидера ГЕРБ нельзя считать задержанным, поскольку в настоящее время он находится в своем доме, где продолжается обыск.

Ведущие телеканалы Болгарии прервали нормальное вещание и вышли в эфир с экстренными выпусками новостей.

В 2020 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как считает Борисов, компромат против него фабрикуется для того, чтобы сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.