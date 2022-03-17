Институт Роберта Коха зафиксировал рекордное число заражений COVID-19 за сутки в Германии

В Германии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Агентство по контролю за заболеваниями ФРГ.

По данным Института Роберта Коха, за 24 часа в Германии зарегистрировали 262 593 новых случая инфицирования COVID-19. 269 человек скончались от последствий заболевания. Эксперты предупредили, что истинные показатели распространения вируса могут быть еще выше, поскольку испытательные центры достигли полной мощности.

Отмечается, что число немцев в отделениях интенсивной терапии растет. При этом показатели смертности значительно ниже, чем в первые волны пандемии.

Ранее стало известно, что в Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из зарубежной поездки, обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, также известный как стелс-омикрон (BA.2). У людей, прилетевших в страну, легкие симптомы — лихорадка и головная боль.