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В Германии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Институт Роберта Коха зафиксировал рекордное число заражений COVID-19 за сутки в Германии

Фото: Globallookpress.com

В Германии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Агентство по контролю за заболеваниями ФРГ.

По данным Института Роберта Коха, за 24 часа в Германии зарегистрировали 262 593 новых случая инфицирования COVID-19. 269 человек скончались от последствий заболевания. Эксперты предупредили, что истинные показатели распространения вируса могут быть еще выше, поскольку испытательные центры достигли полной мощности.

Отмечается, что число немцев в отделениях интенсивной терапии растет. При этом показатели смертности значительно ниже, чем в первые волны пандемии.

Ранее стало известно, что в Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из зарубежной поездки, обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, также известный как стелс-омикрон (BA.2). У людей, прилетевших в страну, легкие симптомы — лихорадка и головная боль.

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Виктория Кондратьева
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