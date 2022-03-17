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Путин оценил выбор крымчан воссоединиться с Россией

Президент Владимир Путин назвал правильным выбор крымчан воссоединиться с Россией

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие восемь лет показали, насколько правильным был выбор крымчан воссоединиться с Россией. Его слова передает ТАСС.

По его словам, присоединение полуострова к России было правильным и своевременным решением. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит в Донбассе, убежден президент.

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