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Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram из-за оскорбительных постов

Учетную запись рэпера Канье Уэста в Instagram заблокировали из-за оскорблений

Фото: Globallookpress.com

Учетную запись американского рэпера Канье Уэста в Instagram заблокировали на сутки. На это обратило внимание TMZ.

Хип-хоп-артиста на 24 часа лишили возможности создавать и комментировать публикации, а также отправлять личные сообщения. Отмечается, что к такому запрету привели недавние посты музыканта, которые, по мнению руководства Meta (материнская компания Instagram — прим. «Ленты.ру»), нарушают политику платформы в отношении разжигания ненависти.

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Уэст якобы оставил расистское оскорбление на странице прокомментировавшего его недавний развод ведущего программы The Daily Show Тревора Ноя. Ранее рэпер адресовал свои публикации с негативным подтекстом бывшей жене Ким Кардашьян и ее новому бойфренду, комику Питу Дэвидсону.

Представитель Meta подчеркнул, что в дальнейшем могут быть предприняты дополнительные шаги, если со стороны Уэста вновь зафиксируют нарушения.

Ранее в марте 2022 года Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом. Она присутствовала на заседании онлайн, а ее экс-супруг в суд не явился.

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Сергей Равин
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