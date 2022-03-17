В ОП России рассказали об обеспечении лекарствами детей в условиях санкций

В Общественной палате обсудили обеспечение детей в условиях санкционного давления

В Общественной палате РФ прошла пресс-конференция «Лекарственное обеспечение российских детей в условиях санкционного давления». Мероприятие было организовано Комиссией ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе совместно с Фондом поддержки детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» для информирования о ситуации в сфере лекарственного обеспечения детей с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями, и для экспертного обсуждения перспектив фармацевтического рынка в текущей остановке. Участники пресс-конференции, отметив обеспокоенность пациентского сообщества по поводу поставок лекарственных препаратов для детей с тяжелыми жизнеугрожающими, в том числе орфанными заболеваниями, сообщили, что причин для беспокойства нет.

По словам председателя Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, социальной работе, председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, фонд провел предварительные переговоры с ведущими производителями лекарств, проанализировав все действующие контракты, чтобы оценить возможность сохранить действующие цены на закупаемым фондом лекарственные препараты. «Очень важно, что никто из поставщиков не отказался от исполнения своих контрактных обязательств, а большая их часть подтвердила свои обязательства по поставкам в соответствии уже заключёнными контрактами», - отметил Александр Ткаченко. При этом он подчеркнул, что «стабильность поставок - это вопрос жизни детей».

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев также подтвердил, что фармацевтические компании будут продолжать поставлять препараты в Россию. «Лекарственные препараты и медицинские изделия не подпадают под санкции, это общемировая такая традиция», — сообщил он. Кроме того, у сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов вызывает оптимизм подготавливаемые российским Правительством меры по поддержке фармацевтической промышленности и перевозчиков лекарств. Он подчеркнул, что остаются риски политического давления со стороны Запада, но выразил надежду, «что все-таки жизнь людей, медицина, лекарства останутся вне политики».

Академик Академии медико-технических наук, президент Российской фармацевтической ассоциации, заслуженный работник здравоохранения РФ Александр Апазов рассказал, что возросли расходы, связанные с логистикой. Но самый главный удар по поставщикам, по его словам, был нанесен падением курса рубля. При этом президент Российской фармацевтической ассоциации подчеркнул, что, невзирая на все сложности, «все наши компании будут соблюдать режим полной и своевременной доставки препаратов, чтобы не один ребенок не прерывал лечение».

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля ряд западных стран ввел масштабные экономические санкции против России. Хотя ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, европейские контрагенты фактически прекратили поставки сырья и компонентов для лекарств российским производителям.