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Иностранец выманил у россиянок миллионы рублей под видом влюбленного военного

Притворявшийся влюбленным военным житель Камеруна пойдет под суд за обман россиянок

Фото: Unsplash

В Марий Эл под суд отдали 50-летнего гражданина Камеруна, который в интернете обманул женщин на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В социальных сетях и на сайтах знакомств мошенник рассказывал россиянкам, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане. Он уверял жертв, что мечтает создать семью. Какое-то время пара переписывалась, а затем влюбленный «военный» сообщал подруге, что якобы ранен в перестрелке или что представительство его страны подверглось нападению.

Под этим предлогом иностранец просил женщин принять спецгрузом его личные вещи для сохранности, звонил им от имени курьера и просил оплатить сборы и накладные расходы. Получив эти деньги, «военный» бесследно исчезал.

Его жертвами стали 19 россиянок, в том числе пенсионного возраста. Также от действий афериста пострадали четверо мужчин, у которых он выудил деньги обманом.

В 2021 году мошенника задержали в подмосковных Люберцах. Ущерб оценили в 25 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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