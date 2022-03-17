В Бурятии прошел фестиваль скорости «Байкальская миля»

В Бурятии состоялся четвертый фестиваль скорости «Байкальская миля»

В поселке Максимиха в Бурятии состоялся четвертый фестиваль скорости «Байкальская миля». Об этом сообщает «Восток-Телеинформ».

В фестивале приняли участие свыше 500 человек, в том числе более 100 пилотов. В ходе мероприятия был установлен новый абсолютный рекорд скорости за все четыре года проведения фестиваля. Лев Горяев показало скорость 263,7 километра в час на разработке его команды — четырехколесной машине с авиационным турбореактивным двигателем от самолета «ЯК-40». В последний гоночный день, 14 марта, Горяев показал результат 283,3 километра в час.

Рекорд скорости в дрифте поставил Сергей Кабаргин на Flanker F — в России четыре такие машины, они разработаны в конструкторском бюро. Рекорд на Байкале также установил электромобиль Tesla — владелец машины из Белоруссии Артур Туманов своим ходом приехал в Бурятию, совершив автопробег от Минска до Байкала. На фестивале Tesla показала результат 217 километров в час.

Заезды проходили на трех трассах длиной 1 и 1/8 «Байкальской мили» – 1642 метра. Также прошли парные заезды (драг-рейсинг) на дистанции 200 метров.