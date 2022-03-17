Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении ракет для «Точки-У» на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища с ракетами и боеприпасами на Украине

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Россия нанесла авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сауны Ровенской области Украины. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

Конашенков также сообщил, что за последние сутки авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили один украинский Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, были сбиты 12 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2». За прошедшие сутки также поражены 46 военных объектов, в том числе 11 зенитных ракетных комплексов, три командных пункта, склады боеприпасов и места скопления боевой техники.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер
США раздали нефть из стратегического резерва
В Совфеде ответили на слова Байдена о «военном преступнике» Путине
Пушилин попросил Россию усилить ПВО над Донецком
Безвизовая для россиян страна Европы отменила все ограничения на въезд
Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти полностью остановила полеты
США нарастят поставки газа в Европу
Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
В Германии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.