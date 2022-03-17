Минобороны заявило об уничтожении ракет для «Точки-У» на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища с ракетами и боеприпасами на Украине

Россия нанесла авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сауны Ровенской области Украины. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

Конашенков также сообщил, что за последние сутки авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили один украинский Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, были сбиты 12 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2». За прошедшие сутки также поражены 46 военных объектов, в том числе 11 зенитных ракетных комплексов, три командных пункта, склады боеприпасов и места скопления боевой техники.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

