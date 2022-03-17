В России введут обязательный курс истории для всех студентов

В Минобрнауки заявили, что во всех российских вузах введут обязательный курс истории

В России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Такое решение приняло Минобрнауки, пишут «Ведомости».

На профильных факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение студентов, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Но без истории нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера», — сказал глава Минобрнауки.

По его словам, концепция преподавания дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время — такая разработка уже есть для школ. Научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко предложил включить в эту программу становление Руси, «две войны», Октябрьскую революцию, распад СССР и развитие России.

Также ведомство совместно с членами экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки проверит учебники истории — их всего 4095 — на искажение информации.

«Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче — привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков», — считает Фальков.

Ранее в России захотели ввести новое испытание перед ЕГЭ — контрольную работу по истории как обязательное условие допуска к выпускному экзамену. Также рассматривается вопрос введения контрольной и перед сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-м классе.