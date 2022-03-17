Постпред РФ при ООН Небензя заявил об отсутствии российских военных в Чернигове

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил об отсутствии российских военных в Чернигове. Его слова в четверг, 17 марта, приводит ТАСС.

Он уточнил, что инциденты в городе являются следствием бесконтрольной раздачи оружия.

По словам Небензи, оценки Запада по гуманитарной ситуации на Украине основываются на дезинформации об операции России. «Однако разница в том, что оценки некоторых, в частности, западных государств, базируются, помимо ситуации с беженцами, на раздуваемой с самого начала российской специальной военной операции на Украине кампании дезинформации, которая берет все новые и новые высоты», — пояснил постпред.

Ранее Небензя предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).