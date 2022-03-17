В Подмосковье предложили арендовать землю за рубль

Импортозамещающие предприятия смогут арендовать землю в Подмосковье за рубль

В Московской области приняли закон, позволяющий некоторым предприятиям арендовать землю за льготную плату. Теперь импортозамещающие предприятия смогут получить участок за один рубль на устанавливаемый правительством срок, сообщает ТАСС.

Во время заседания Мособлдумы председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что данное предложение разработано ради создания на территории Подмосковья новых производств по замене импортных товаров.

Об инициативе впервые рассказал губернатор региона Андрей Воробьев 14 марта. Государственный деятель отметил, что помимо предоставления земли за символическую цену правительство готово помочь в начинании новых проектов. Он подчеркнул важность избавления от «зависимости и настроения наших иностранных коллег».

Ранее в Подмосковье сообщили о запуске другой направленной на импортозамещение программы. Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева, в ее рамках проекты отечественных предпринимателей, которые готовы заменить на производстве импортное сырье, комплектующие товары и прочие товары, будут получать различную, в том числе финансовую, помощь от правительства.