Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Подмосковье предложили арендовать землю за рубль

Импортозамещающие предприятия смогут арендовать землю в Подмосковье за рубль

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области приняли закон, позволяющий некоторым предприятиям арендовать землю за льготную плату. Теперь импортозамещающие предприятия смогут получить участок за один рубль на устанавливаемый правительством срок, сообщает ТАСС.

Во время заседания Мособлдумы председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что данное предложение разработано ради создания на территории Подмосковья новых производств по замене импортных товаров.

Об инициативе впервые рассказал губернатор региона Андрей Воробьев 14 марта. Государственный деятель отметил, что помимо предоставления земли за символическую цену правительство готово помочь в начинании новых проектов. Он подчеркнул важность избавления от «зависимости и настроения наших иностранных коллег».

Материалы по теме:
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта

Ранее в Подмосковье сообщили о запуске другой направленной на импортозамещение программы. Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева, в ее рамках проекты отечественных предпринимателей, которые готовы заменить на производстве импортное сырье, комплектующие товары и прочие товары, будут получать различную, в том числе финансовую, помощь от правительства.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Байден назвал Путина «смертоносным диктатором»
Премьер Чехии заявил о достижении предела в приеме украинских беженцев
В WhatsApp появится новая функция
Великобритания прекратила налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией
При обстреле Мариуполя со стороны украинских войск были ранены мирные жители
В Подмосковье предложили арендовать землю за рубль
Россиянка попыталась подкупить сотрудника колонии ради мужа
Эрнст вышел из совета директоров МТС
Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина после разрыва контракта с Haas
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.