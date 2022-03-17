Женщина терпела болезненную пересадку бровей шесть часов и поделилась опытом

63-летняя журналистка вытерпела пересадку бровей, чтобы вернуть себе моложавую внешность

Британская писательница вытерпела долгую и мучительную бьюти-процедуру ради моложавой внешности и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

63-летняя журналистка Лиз Джонс (Liz Jones) рассказала, что лишилась густых бровей в молодости, когда выщипала слишком много волос, следуя моде того времени. После этого женщине приходилось каждый день рисовать на лице желаемую форму бровей с помощью теней или карандаша, поэтому она решила обратиться к специалисту за пересадкой, чтобы вернуть их густоту.

Героиня материала отправилась в лондонскую клинику Harley Street, где врач Грег Вида (Greg Vida) оказал ей необходимую услугу. Сначала доктор ввел британке шесть уколов местной анестезии, а затем сделал крошечные надрезы в бровях — по 185 штук с каждой стороны. «Все обрабатывалось соляным раствором, мне было тяжело дышать», — призналась она.

По словам Джонс, в тот момент ей казалось, что самое страшное уже позади, однако вскоре выяснилось, что она ошибалась. После небольшого перерыва Вид на протяжении часа вырезал около 400 волосяных фолликул с затылка пациентки и пересаживал их в заготовленные на лице надрезы. В общей сложности процедура длилась около шести часов.

Собеседница издания призналась, что, несмотря на болезненность операции и длительное восстановление, она не пожалела о принятом решении и осталась довольна результатом. «Мои брови выглядят потрясающе! Они действительно омолодили мое лицо. Я чувствую облегчение, ведь мне не приходится красить их каждое утро и переживать о том, они выглядят», — высказалась в заключение Джонс.

В марте девушка сделала подтяжку бровей и осталась с «рогами» на лбу. Джесси Карр (Jessie Carr) сделала процедуру Fox Eye, во время которой медики приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая эффект «лисьих глаз». Через десять недель после процедуры ее брови опустились до первоначального уровня, а на висках появились шишки.