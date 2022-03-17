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Кремль перечислил условия «быстрого прекращения происходящего» на Украине

Песков заявил, что подписание с Киевом документа быстро прекратит происходящее на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Подписание с Киевом совместного документа, а также согласование хорошо понятных параметров и их выполнение может «очень быстро прекратить происходящее» на Украине. Такие условия перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что российская делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме — их стиль, по его словам, является весьма и весьма неспешным.

«Очень хочется надеяться — этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие [украинской стороны]», — заключил Песков.

Первый этап переговоров стороны провели 28 февраля — встреча длилась около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта, его длительность составила почти три часа. В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.

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Варвара Кошечкина
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