21-летнего приезжего приговорили к 19 годам за подготовку теракта в Москве

Суд назначил 19 лет колонии мужчине, готовившему теракт в Московском регионе

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы 21-летнего гражданина соседнего государства, который готовился совершить теракт в Московском регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчина признан виновным в подготовке к совершению преступления и обучении у сторонников запрещённой в России террористической организации.

Как установил суд, иностранец вступил в ее ряды и летом 2021 года приобрел компоненты, инструменты и оборудование для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Его задержали сотрудники правоохранительных органов и предотвратили теракт.

По месту жительства мужчины и работы прошли обыски. Также силовики нашли конспиративную квартиру, где обвиняемый планировал спрятать СВУ.