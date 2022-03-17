В России представили первый Федеральный судебник

Состоялась презентация издания Федерального судебника

17 марта состоялась презентация издания Федерального судебника, в которой приняли участие соавторы продукта. Судебник подготовлен Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с представителями Красноярского института государственного и муниципального управления и представителями региональных советов муниципальных образований. Спикеры представили краткий обзор Федерального судебника, и рассказали о том, какая за ним стоит организаторская и экспертная работа.

Над Судебником в общей сложности работали 98 всероссийских межрегиональных и региональных общественных муниципальных организаций. Тем самым был сформирован очень мощный муниципальный ресурс, который, в первую очередь, предназначен для поддержки органов муниципальной власти, рассказал председатель правления ВАРМСУ Иван Цецерский.

Он обратил внимание на тот факт, что первым, в рамках «своего», Красноярского края, такой судебник подготовил директор Красноярского института государственного и муниципального управления Алексей Менщиков.

«Когда мы увидели полезность такого продукта для края, мы, конечно же, поняли, что нужно эту же практику распространить на РФ. Тогда все муниципальное сообщество начало активно работать с нами, давать свои наработки, ведь решения судов нужно было собрать от Дальнего Востока до Калининграда. Органы местного самоуправления охотно поделились своим опытом, практикой, подготовительной документацией», — отметил Цецерский, подчеркнув, что это очень большой труд.

«Мы сделали такое издание на примере Красноярского края, оно вызвало достаточно большой интерес. В прошлом году мы заключили соглашение с российскими Ассоциациями местного самоуправления, в рамках которого мы решили, что этот опыт может быть реализован в масштабах всей страны», — добавил Алексей Менщиков

Федеральный судебник поможет самостоятельно готовиться к судебным делам. Он написан понятным языком, в нем можно найти необходимую последовательность действий и аргументацию, логику изложения, оценку сильных и слабых сторон в обстоятельствах дел и формы процессуальных документов. Судебник представлен в бумажном виде, скоро в открытом доступе будет и его электронная версия. В него вошли порядка 500 практик суда с разными ситуациями, которые разделены по видам судебных производств.

«Системная работа по изучению, исследованию всего этого массива — это достаточно сложное в практическом плане дело, что для нас всех подтверждает значимость проведенной работы по поиску наглядных и наиболее типичных моментов судебных решений. Все это собрано в одном месте, что для любого представителя местного самоуправления, который участвует в этих процессах, очень важно и очень удобно», — подчеркнул глава Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

