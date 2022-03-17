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Узбекистан отказался признать ДНР и ЛНР

Глава МИД Узбекистана выступил за территориальную целостность Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Узбекистан выступает за территориальную целостность Украины и откажется признать независимость Донецкой и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, передает ТАСС.

По словам дипломата, Ташкент традиционно имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но будет выстраивать внешнюю политику на основе своих, а не чужих национальных интересов. «Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими странами», — сказал Камилов.

При этом он заверил, что Узбекистан беспокоят военные столкновения на Украине, и призвал разрешить конфликт дипломатическим путем. «Мы выступаем за прекращение насилия и боевых действий», — пояснил глава МИД.

Ранее стало известно, что узбекское посольство на Украине было вынуждено переехать во Львов из-за боев на окраине Киева. Дипломаты работают преимущественно над эвакуацией сограждан.

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Алевтина Запольская
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