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Фотографа РБК задержали перед концертом-митингом в «Лужниках»

Полиция задержала фотографа РБК Михаила Гребенщикова перед концертом-митингом в «Лужниках»

Фото: страница Михаила Гребенщикова во «ВКонтакте»

Полицейские задержали фотокорреспондента РБК Михаила Гребенщикова на станции метро «Воробьевы горы» в Москве. По информации издания, сотрудник направлялся на концерт-митинг в «Лужниках», чтобы освещать акцию, приуроченную к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Уточняется, что при себе у фотографа были редакционное задание и удостоверение.

Стражи правопорядка сообщили Гребенщикову, что задержали его с помощью системы видеонаблюдения, установленной в метрополитене. Однако причины задержания не раскрыли.

В пятницу, 18 марта, на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве проходит концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией с участием звезд отечественной эстрады.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

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Варвара Кошечкина
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