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В Дагестане арестовали подбросивших девушке наркотики полицейских

Суд в Дагестане арестовал четырех сотрудников МВД, подбросивших россиянке наркотики

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Дагестане суд арестовал четверых сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД России в Махачкале, которые подбросили местной жительнице наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Расул Темирбеков.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемые потребовали от 27-летней девушки признаться в незаконном хранении наркотиков, угрожая насилием. Получив отказ, один из полицейских вложил пакет с запрещенным веществом в карман брюк россиянки.

В зависимости от роли каждого полицейских обвинили в незаконном обороте оружия, служебном подлоге, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия.

Следователи продолжают расследование и устанавливают других возможных участников преступного сообщества.

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Мария Рубникович
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